ERCİYES KAR TUTMAYA BAŞLADI

Türkiye’nin 5'inci en yüksek, İç Anadolu’nun ise en yüksek dağı olan ve kış turizminde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Erciyes Dağı’nda kar yağışı etkili oldu. Yağışla beraber, 2 bin 200 metre yüksekliğe kadar kar kalınlığı yer yer 10 santimi buldu.