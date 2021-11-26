MÜZE GİBİ: TARİHTEN BİR KARE GİBİ

İzmir'in Basmane semtinde 1928'den bu yana, 93 yıllık mermer, 65-70 yıllık sandalye ve masalar ve 65 yıldır aynı vitriniyle müşterilerini karşılıyor. Ata mesleği helvacılık için dükkan sahini İhsan Helvacı, "Bu dükkan artık bir müze gibi olduğu için burayı görmeye gelen çok oluyor" diyor