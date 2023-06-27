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Hacı adayları Arafat'ta

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları Arafat'a ulaştı.

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AA

  • Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları dün saat 16.30dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti. Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu Arafat'a intikal etti.
  • Hacı adayları Arafat'ta

    Kafile başkanları eşliğinde konaklayacakları bölgelere yönlendirilen hacı adayları, geceyi klimalı çadırlarda geçirdi.

  • DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN "VAKFE DUASI" 

    Bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yaptı.
  • Hacı adayları Arafat'ta

    Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kuran-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçiriyor.
  • Hacı adayları Arafat'ta

    Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılacak hacı adayları, daha sonra Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapacak hacı adayları, Müzdelife vakfesini yapacak.
  • Hacı adayları Arafat'ta

    Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayacak hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "Büyük şeytana" yedi taş atacak.
  • Hacı adayları Arafat'ta

    Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacaklar. İlk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın sayını ifa edecek. Böylece hac farizasını tamamlamış olacaklar.
  • Hacı adayları Arafat'ta

    Hacılar, bayramın ikinci ve üçüncü günü yine aynı bölgede sırasıyla "küçük, orta ve büyük" şeytana 7'şer taş atacak.
  • Hacı adayları Arafat'ta

    Hacılardan, daha önce gitmeyenler Medine'ye giderek ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek. 
  • Hacı adayları Arafat'ta

    Mekke'den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafı ile Kabe'ye ve şehre veda edecek.

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