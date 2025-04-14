Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hacı Sabancı'dan 'babalık' kararına itiraz - Magazin haberleri

        Hacı Sabancı'dan 'babalık' kararına itiraz

        İş insanı Hacı Sabancı, Fatma D.'nin kazandığı 'babalık' davası kararına itiraz etti. Sabancı, davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde; "Yüzde 99.99 oran müvekkilin, baba olduğunu göstermeye yeterli bir oran değildir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 14:29 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Babalık' kararına itiraz etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fatma D.'nin, iş insanı Hacı Sabancı'ya açtığı babalık davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek, 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 oranında Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunun tespitine hükmetmişti.

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Hacı Sabancı, karara itiraz ederek dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Ünlü iş insanının itiraz dilekçesinde; "DNA profilindeki benzerliklerin neler olduğu açıklanmamıştır. Yüzde 99.99 oran, müvekkilin baba olduğunu göstermeye yeterli bir oran değildir" denildi.

        REKLAM

        'BOŞANMA' İDDİASINA FOTOĞRAFLI YALANLAMA

        Öte yandan Nazlı Sabancı'nın bir süredir babalık davasıyla gündemde olan eşi Hacı Sabancı'dan boşanacağı iddia edildi. Sabancı çiftinden, söz konusu iddiaya jet yalanlama geldi.

        İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bulunan çiftten Hacı Sabancı, eşiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafını paylaşarak, boşanma söylentilerine son noktayı koydu.

        Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, 2021'de evlendi. Çiftin, 2023'te Arzu Alara adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hacı sabancı
        #Nazlı Sabancı
        #Hacı Sabancı boşanma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu!
        "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Lemina 'ortaya' ilaç oldu!
        Lemina 'ortaya' ilaç oldu!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi