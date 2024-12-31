Hacı Sabancı: İyi ki doğdun, seni seviyorum
İş adamı Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı'nın doğum gününü kutladı
Hacı Sabancı, 20212de Nazlı Sabancı ile dünya evine girmişti. Bu evliliğinden Arzu Alara isminde bir kızı olan Hacı Sabancı'nın geçtiğimiz aylarda başka bir kadından oğlu olduğu iddia edildi.
Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten oğlu Uzay'ın dünyaya geldiğini iddia eden F.D, ünlü iş insanı hakkında babalık davası açtı. Hacı Sabancı da geçen günlerde Adli Tıp Kurumu'na giderek DNA örneği verdi.
Bu gelişmelerin ardından Hacı Sabancı-Nazlı Sabancı çiftinin evliliklerinde kriz olup-olmadığı merak edilirken, ünlü iş adamı Instagram hesabından 31 yaşına basan eşinin doğum gününü kutladı.