Hacı Sabancı,uzun süredir birliktelik yaşadığı Zeynep Nazlı Kayı ile ‘Cadılar Bayramı’ konseptli bir partiye katıldı. Yüzlerini boyayan Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı, fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Sabancı yaptığı paylaşıma,"Sizi yemeğe geliyor' notunu düştü. Ünlü çiftin bu pozuna, binlerce beğeni ve yorum geldi.

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