4 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu iddia eden F.D., babalık davası açmıştı. Yapılan testin sonucunda; Uzay'ın babasının % 99.99 Hacı Sabancı olduğu öğrenilmişti.

Bu haber sonrasında Hacı Sabancı aile fotoğraflarını paylaşarak; 'her şey yolunda' mesajını verdi.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Nazlı Sabancı, bugün kızı Arzu Alara'nın fotoğrafını yayımladı. Sabancı, kızının fotoğrafına 'kalp' emojisi de ekledi.

Hacı Sabancı'nın babalık davasında sıradaki duruşma, 25 Şubat'ta görülecek.

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Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, haziran ayında konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmıştı;

Değerli kamuoyu;

Müvekkilim sayın Hacı Sabancı, Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır.

Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır.

İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız.

Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız.

Müvekkilim Hacı Sabancı'nın gerçeklerin otaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır.

Saygılarımızla.