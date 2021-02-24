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Show Haber'den Aziz Akova'nın haberine göre Hadımköy'deki site sakinleri 2 ay önce gelen tebligatla büyük bir şok yaşadı. İddialara göre site yönetimi hiç kimseye sormadan ek bütçe kararı çıkararak daire başına 6 bin 238 lira para talep etti. Site sakinleri bu parayı ödemeyi kabul etmedi.

BOYA İSTEMEYİNCE YUMRUK YEDİ!

Yönetim badana işinden vazgeçmeyince site sakinleri yargıya başvurdu. Yönetim durdurma kararına ve belediye zabıtalarının mühürlemesine rağmen boya çalışmasına devam etti. Sitede gerilim her geçen gün tırmandı. Dün öğle saatlerinde cep telefonunu alan bir site sakini çalışmaları görüntülemek isteyince saldırıya uğradı.