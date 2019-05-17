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Hadise, Eurovision fotoğraflarını yayınladı

Şarkıcı Hadise, 10 sene önce katıldığı Eurovision öncesi çekilen fotoğraflarını ilk kez takipçileriyle paylaştı

Hadise - Eurovision

Hadise, takipçilerine bir sürpriz yaptı, Eurovision pozlarını yayınladı. 10 yıl önce Türkiye’yi Eurovision yarışmasında temsil eden güzel şarkıcı, yarışma gecesi çekilen fotoğraflarını ilk kez paylaştı.

Ünlü şarkıcı paylaşımına, "Tam 10 yıl önce bugün ülkemi Eurovision'da gururla temsil etmenin heyecanını yaşadım! Bu heyecanın ve gururun üstünden 10 yıl geçtiğine inanamıyorum... Bugüne kadar hiç paylaşmadığım Eurovision fotoğrafları sizlerle" notunu düştü. 

Hadise 2009 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi 'Düm Tek Tek' şarkısıyla temsil etmişti. Ünlü şarkıcı yarışmada ikinci yarı finalde yarıştı ve ikinci olarak finale yükseldi. Finalde dördüncü oldu.

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