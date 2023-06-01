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Hadise'den tazminat davası

Hadise Açıkgöz, Reza Zarrab ile ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga'ya 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

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İHA
  • Hadise Açıkgöz'den Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'ya 50 bin TL'lik tazminat davası - Magazin haberleri

    Hadise Açıkgöz, Reza Zarrab ile ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu, ayrıca onur, şeref ve saygınlığını zedeledikleri iddiasıyla  Bircan Bali, Seren Serengil, Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga'ya 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
  • Hadise Açıkgöz'den Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'ya 50 bin TL'lik tazminat davası - Magazin haberleri

    Dava dilekçesi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunuldu. 
  • Hadise Açıkgöz'den Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'ya 50 bin TL'lik tazminat davası - Magazin haberleri

    Davalıların iki yıldır müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ve özel hayatına tecavüz ettiğini dava dilekçesinde anlatan Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Türkiye'de bir pop star, her gün şantaj ve tehdide maruz kalmaktadır. 'Skandallar kraliçesi', 'Metres', 'Vergi kaçakçısı' ve daha birçok korkunç sıfat ile basın ve ifade özgürlüğüne ters düşecek yakıştırmalarla anılan müvekkili toplum, elleri cebinde uzaktan izlemektedir. Bu tecavüzün mahkemece durdurulmasını istiyoruz. Davalılar müvekkilin şeref, mesleki kariyeri ve itibarına sistematik bir şekilde saldırıda bulunmuşlardır. Müvekkilin yapmakta olduğu iş nedeniyle çalıştığı kurumlar, iş anlaşmaları, toplum ve ailesi nezdinde sahip olduğu itibar ve saygınlığı zarar gördüğünden 50 bin TL'lik manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Hadise Açıkgöz'den Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'ya 50 bin TL'lik tazminat davası - Magazin haberleri

    TANIK DİNLETME TALEBİ REDDEDİLDİ

    İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Orhan Erol Müezzinoğlu ile davalı avukatları hazır bulundu. Mahkeme, davalı tarafın tanık dinletme talebinin reddine ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
  • Hadise Açıkgöz'den Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'ya 50 bin TL'lik tazminat davası - Magazin haberleri

    NİSAN AYINDA DA ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

    Öte yandan Hadise, 2023'ün nisan ayında da Hadise Açıkgöz'ün şikayeti üzerine Reza Zarrab ile arasında ilişki olduğu iddiaları doğrultusunda kasıtlı ve tahammül sınırlarını aşan şekilde ifadeler kullandıkları iddiasıyla Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 4 yıl 8 aya kadar değişen hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlenmişti.

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