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Hadise'den dikkat çeken paylaşım

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Eğlenceli ve esprili paylaşımlarınu takipçilerine sunan Hadise, bu kez yaptığı paylaşımla şaşırttı. Ünlü şarkıcı, paylaşımlarında zayıflığı ve makyajsız haliyle dikkat çekti

Hadise

Uzun süredir aşk hayatıyla gündeme gelmeyen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 10 sene önce katıldığı Eurovision öncesi çekilen fotoğraflarını ilk kez takipçileriyle paylaşan Hadise, bu kez yaptığı paylaşımla şaşırttı. Yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, zayıflığı ve makyajsız haliyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcının paylaşımını yorumlara kapatması ise kafaları karıştırdı.

 

PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda şapkalı bir pozunu paylaşan Hadise, takipçilerini şaşırtmıştı. Verdiği pozda el hareketi yaptığı görülen Hadise, takipçilerinin tepkisini toplamıştı.



Gelen eleştirilerin ardından ünlü şarkıcı, "Biraz rahat mı olsak acaba? İnsanlar sosyal medyayı bu kadar ciddiye almasa? Eğlenmek için yapılanları bu kadar sorgulamasa? Ben eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seviyorum" açıklamasını yapmıştı.

 

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