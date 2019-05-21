Uzun süredir aşk hayatıyla gündeme gelmeyen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 10 sene önce katıldığı Eurovision öncesi çekilen fotoğraflarını ilk kez takipçileriyle paylaşan Hadise, bu kez yaptığı paylaşımla şaşırttı. Yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, zayıflığı ve makyajsız haliyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcının paylaşımını yorumlara kapatması ise kafaları karıştırdı.

PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU



Geçtiğimiz aylarda şapkalı bir pozunu paylaşan Hadise, takipçilerini şaşırtmıştı. Verdiği pozda el hareketi yaptığı görülen Hadise, takipçilerinin tepkisini toplamıştı.