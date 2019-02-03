Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Hadise'nin son olarak ünlü rapçi Ezhel'in 'Felaket'i söylediği video olay oldu.

Şarkıcının yoruma kapalı olarak paylaştığı video 700 binin üzerinde görüntülendi. İşte Hadise'nin o videosu: