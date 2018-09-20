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Hadise’nin yanıtı “İntikam mı? Yok, ben çok tembelim. Şurada oturup karmanın seni mahvetmesini izleyeceğim” oldu. Hülya Açıkgöz de şu karşılığı verdi: “Seyret bakalım neler yapacağım. Bir tek sosyal medya hayatın kalacak. Ne kadar da üzücü bir hikaye!” Sonra yazdıklarının hepsini sildi.