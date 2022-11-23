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Haberler Magazin Hadise isyan etti: 1.5 senedir bir grup tarafından tehdit ediliyorum! - Magazin haberleri
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Hadise isyan etti: 1.5 senedir tehdit ediliyorum!

Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Ünlü şarkıcı, "Kariyerim boyunca kimseyle polemiğe girmedim. Bana 'Roberto Carlos bacaklı' diyenler oldu, 'Obez' diyenler oldu ve daha neler söylendi ama ben hep sustum asla polemiğe girmedim. Ben her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben 1.5 senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum!" diyerek "Ben artık buradan tüm kadınlara, Adalet Bakanı'mıza (Bekir Bozdağ), adalet sistemimize sesleniyorum" ifadelerini kullandı

Hadise isyan etti: 1.5 senedir bir grup tarafından tehdit ediliyorum! - Magazin haberleri
"Tehdit ediliyorum!"
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HABERTURK.COM

Şarkıcı Hadise, son dönemlerde kendisi hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

"ASLA SUSMAYACAĞIM"

"1.5 senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum" diyen 37 yaşındaki şarkıcı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a seslenerek gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; susmayın. Ben de susmuyorum ve asla susmayacağım.

"BU SEFER SÖYLEYECEKLERİM VAR!"

Elbette Hadise olmanın, ünlü olmanın bir bedeli olacak. Ünlü isimler olarak göz önündeyiz bizi seven de olacak sevmeyen de... Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Adalete hep güvenirim ama bu sefer söyleyeceklerim var!

Müzikle mutlu olan, işime aşık olan ve aileme bakan bir insanım. Ben hayatı, hayatımı ve sevenlerimi çok seviyorum. Siz istediğiniz sürece ben sahnelerde olacağım, şarkılarımı söylemeye devam edeceğim.

"BİR GRUP TARAFINDAN TACİZ EDİLİYORUM"

Kariyerim boyunca kimseyle polemiğe girmedim. Bana 'Roberto Carlos bacaklı' diyenler oldu, 'Obez' diyenler oldu ve daha neler söylendi ama ben hep sustum asla polemiğe girmedim.

Ben her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben 1.5 senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum.

"1.5 YILDIR ŞANTAJ YAPILIYOR"

Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana 'Yine kürtaj yaptırmıştır' dedi bu grup.

Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Bu insanlar tarafından bana tam 1.5 yıldır şantaj yapılıyor.

'İnsan' diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları. Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım.

Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise’yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar?

Ben artık buradan tüm kadınlara, Adalet Bakanı'mıza (Bekir Bozdağ), adalet sistemimize sesleniyorum.

"BU TECAVÜZÜN DURMASI İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma tecavüz! Hiçbir kadın ünlü ya da ünsüz bu şekilde tehdit edilemez, hiç kimseye böyle bir şantaj yapılamaz.

Bu tecavüzün durması için savaşacağım! Sadece kendim için değil, benim gibi aynı şeyleri yaşayan, yaşayacak olan kadınlar ve kadın meslektaşlarım için savaşacağım.

Siz kimsiniz? Allah mısınız? Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok! Buradan Türk adaletine sesleniyorum ve güveniyorum.

Bu her insan hakkında bel altı konuşma hakkını kendinde gören programların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor, magazin dediğiniz şey insanları tehdit etmek değildir.

Saygılarımla,

Hadise...

Fotoğraflar: DHA, İHA

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