Hadise konserini neden erteledi?

23.11.2018 - 11:47 | Güncelleme:

Hadise, 8 Aralık'taki Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini ertelediğini duyurdu. Ayağıyla ilgili yaşadığı rahatsızlığın devam etmesinden dolayı bu kararı aldığını belirten şarkıcı, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı

  • 1 Hadise konserini neden erteledi? - Magazin haberleri
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    Hadise, 8 Aralık'taki Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini ertelediğini duyurdu.

  • 2 Hadise konserini neden erteledi? - Magazin haberleri
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    Ayağıyla ilgili yaşadığı rahatsızlığın devam etmesinden dolayı bu kararı aldığını belirten şarkıcı, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

  • 3 Hadise konserini neden erteledi? - Magazin haberleri
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    "Çok üzgünüm" diyen Hadise,"Aldığım bilgiye göre konsere ilgi çok yoğunmuş, gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı da ayrıca teşekkür ederim" dedi. 

  • 4 Hadise konserini neden erteledi? - Magazin haberleri
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    İşte Hadise'nin sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama...

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