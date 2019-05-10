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Hülya Açıkgöz: İnsanlar ailemi bölmeye hazırdı

Hadise ile ablası Hülya Açıkgöz ve Derya Açıkgöz'ün araları anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi sonrasında açılmıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Hülya Açıkgöz, "İnsanlar ailemi bölmeye hazırdı. Çekemeyenler hainlik peşindeydi" açıklamasında bulundu

Hadise - Hülya Açıkgöz

Hadise ile ablası Hülya Açıkgöz'ün anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminin ardından araları açılmış, birlikte çalışan kardeşler iş birlikteliklerini sonlandırmıştı. Hülya Açıkgöz geçtiğimiz günlerde ilk kez konuşmuş ve muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Kötü günlerin geride kaldığın söyleyen abla Açıkgöz, Hadise ile aralarında sorun olmadığını belirtmişti.

Bu röportajın ardından Hülya Açıkgöz bu kez Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Hülya Açıkgöz burada yazdıklarıyla adeta şimdiye kadar yaşananları özetlemiş oldu. Aile soyadına leke gelmemesi adına sustuğunu söyleyen Açıkgöz şu ifadeleri kullandı:

Ben soyadımı kimseye yem etmem. Yeri geldiği zaman cevap veririm olur biter dedim. İnsanlar ailemi bölmeye hazırdı. Hainlik peşindeydi çekemeyenler. Susarak bir başka cevap verdim aslında. O mesajda zaten kendilerine çok güzel iletildi. Konu ne kadar benimle alakalı olsa bile ailemi içeriyor ve ailem için ben canımı veririm. Gerektiği zaman susarım gerektiği zamanda konuşurum.

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