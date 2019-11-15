Rol aldığı projelerde sergilediği başarılı oyunculuğu ile sık sık adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemlerde pahalı giyim tarzı gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz gün 7 bin TL değerinde olan terlikleri ile görüntülenen Sarıkaya, önceki akşam Koruncuk Vakfı'nın davetinde giydiği elbise ile dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun giydiği elbisenin fiyatı 81 bin TL değerinde. Geçtiğimiz haftalarda Hadise'nin de giydiği elbiseyi tercih eden Sarıkaya, son zamanlarda pahalı giyim tarzı ile çok konuşulan ünlü isimler arasında yerini alıyor.