3 | 6

Hadise, yaşanan tatsız olayın ardından, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırdı. Ünlü şarkıcı, stilisti olan kız kardeşi Derya Açıkgöz ile de artık çalışmama kararı aldı. Kardeşlerin artık konuşmadığı da öğrenildi.