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SON PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde şapkalı bir pozunu paylaşan Hadise, takipçilerini şaşırtmıştı. Verdiği pozda el hareketi yaptığı görülen Hadise, takipçilerinin tepkisini toplamıştı. Gelen eleştirilerin ardından ünlü şarkıcı, "Biraz rahat mı olsak acaba? İnsanlar sosyal medyayı bu kadar ciddiye almasa? Eğlenmek için yapılanları bu kadar sorgulamasa? Ben eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seviyorum" açıklamasını yapmıştı.