Hadise yardımı kesince Açıkgöz ailesi zora girdi

10.11.2018 - 11:46 | Güncelleme:

Hadise, kendisine rest çeken ablası ve kardeşine yardım musluğunu kesti. Üç aydır yaşadıkları sitenin aidatını ödeyemeyen Açıkgöz Kardeşler, anneleriyle birlikte aynı evde yaşamaya başladı

  • 1 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
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    Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor. Menajer Hülya ile stilist Derya Açıkgöz'ün, kardeşleri Hadise'ye isyan bayrağı açmasıyla üç kardeşin aralarına kara kedi girmişti. Anneleri ise üzüntüden canına kast etmişti.

  • 2 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
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    ABLA EVİNİ KAPATTI

    Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre, Hadise yardımı kesince kardeşleri darboğaza girdi. Annesiyle Mashattan'da yaşayan Derya Açıkgöz, üç aylık aidatı bile ödeyemedi.

  • 3 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
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     Bu arada abla Hülya, Arnavutköy'deki evini kapatıp annesiyle kardeşinin yanına taşındı.

  • 4 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
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    Ailenin en küçüğü Derya Açıkgöz'ün Hadise'yi arayıp aidat konusunda zorlandıklarını ve büyük sıkıntı içinde olduklarını söylediği ama sanatçının hiç ilgilenmediği konuşuluyor.

  • 5 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
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  • 6 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
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  • 7 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
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  • 8 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
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  • 9 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
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  • 10 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
    10 | 19
  • 11 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
    11 | 19
  • 12 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
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  • 13 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
    13 | 19
  • 14 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
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  • 15 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
    15 | 19
  • 16 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
    16 | 19
  • 17 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
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  • 18 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
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  • 19 Hadise yardımı kesince ablası hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz darboğaza girdi - Magazin haberleri
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