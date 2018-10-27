Hadise’den İrem Sak'a 'Sivaslı' desteği

Kendini 'Sivaslı bir Çerkes kızı' olarak tanımlan şarkıcı Hadise'den, geçtiğimiz gün haberlere konu olan oyuncu İrem Sak'a 'Sivaslı' desteği geldi. Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Biz Sivaslıyız güç bizde uyanın" notunu düşerek Sak'ı etiketledi