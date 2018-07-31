Anneleri Gülnihal Açıkgöz’ün intihar girişimi sonrası zor günler geçiren Açıkgöz kardeşler yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu dönemi daha bireysel olarak kendi iç dünyalarına dönüp, kendilerini dinleyerek geçirmeye karar veren üç kız kardeşin kendi söylediklerine göre profesyonel hayattaki iş ilişkilerini bitirdikleri de doğru değil. Bunu söyleyen bir marka olarak Hadise’yi yöneten ve o markanın ekibinin başındaki abla Hülya Açıkgöz.
Olaydan sonra ilk kez konuşan Hülya Açıkgöz, 4 gün önce yoğun bakımdaydı. Yaşadığı stresin üstüne safra kesesindeki taşın hareketlenmesi ile acil servise kaldırılan abla geçirdiği ameliyat sonrası kendisi ve ailesi için yeni başlangıçlara karar vermiş. Buna sosyal medya profilini temizleyerek başlamış ama bu Hadise’yi hayatından sildiği anlama gelmiyormuş.
Stil danışmanlığı yapan küçük kardeşi Derya Açıkgöz’ün ve kendisinin artık Hadise ile çalışmayacağıyla ilgili konuşulanlara şöyle cevap veriyor: “Artık birlikte çalışmayacağımız doğru değil. Bunlar dedikodu. Dedikodular yalandır. Böyle bir durum yok aramızda. Olaydan sonra bu iş konusunu konuşmadık hiç.”
Instagram profilindeki Hadise ile olanlar da dahil tüm fotoğraflarını silen ve sadece annesinin ve küçük kız kardeşiyle çekilmiş iki fotografının kalmasıyla ilgili olarak ise “Adı üstünde benim profilim. İstediğim fotoğrafları siler eklerim. Doğru değil mi? Ruhen yeni bir sayfaya ihtiyaç vardı sanırım. Büyük bir şey aranmasın arkasında.
Annesini intihar girişimi sonrası ruh haliyle ilgili şöyle konuşuyor: Ruhen tekrar tutunmak gerektiriyor. Çünkü zor bir süreç. İnsanlardan talebimiz yaşadığımız bu zor sürece saygı göstemeleri. Biz Açıkgöz ailesi ayrılmayız.
Hülya Açıkgöz, yaşadığı bu sıkıntının üstüne geçen hafta rahatsızlanarak gittiği hastanede geçirdiği ameliyat ve sonrasındaki yoğun bakım süreciyle ilgili “Evet perşembe yoğun bakımdaydım. Ameliyat oldum. Safra kesemdeki taş ve safra kesemi aldılar. İnanılmaz ağrı ve kramplar vardı. İstirahat gerektiriyor. “
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