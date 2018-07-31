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Instagram profilindeki Hadise ile olanlar da dahil tüm fotoğraflarını silen ve sadece annesinin ve küçük kız kardeşiyle çekilmiş iki fotografının kalmasıyla ilgili olarak ise “Adı üstünde benim profilim. İstediğim fotoğrafları siler eklerim. Doğru değil mi? Ruhen yeni bir sayfaya ihtiyaç vardı sanırım. Büyük bir şey aranmasın arkasında.