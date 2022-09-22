Hafsanur Sancaktutan kimdir?

Disney Plus platformunda yayına giren başrollerinde Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un olduğu Dünyayla Benim Aramda adlı dizide rol alan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Ekranların sevilen yüzlerinden olan Hafsanur Sancaktutan hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

20 Mart 2000 yılında dünyaya gelen Hafsanur Sancaktutan, İstanbul doğumludur. Aslen Rizeli olan ünlü isim, tiyatroya ilgilidir. 2018 yılında yayınlanan 'Gülperi' dizisinde ekranlara ilk kez adım atan Sancaktutan, yaptığı başarılı tiyatro oyunları ile birçok ödülün sahibi olmuştur. Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakteri ile hafızalara kazınan ünlü isim, son olarak Son Yaz dizisinde Yağmur karakterini canlandırmıştı. Hafsanur Sancaktutan'ın son projesi Disney Plus ekranlarında yayınlanan Dünyayla Benim Aramda adlı dizi olmuştur. Bu projede başrolleri Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy ile paylaşmıştır.