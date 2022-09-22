Hafsanur Sancaktutan kimdir?

Disney Plus platformunda yayına giren başrollerinde Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un olduğu Dünyayla Benim Aramda adlı dizide rol alan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Ekranların sevilen yüzlerinden olan Hafsanur Sancaktutan hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.
HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
20 Mart 2000 yılında dünyaya gelen Hafsanur Sancaktutan, İstanbul doğumludur. Aslen Rizeli olan ünlü isim, tiyatroya ilgilidir. 2018 yılında yayınlanan 'Gülperi' dizisinde ekranlara ilk kez adım atan Sancaktutan, yaptığı başarılı tiyatro oyunları ile birçok ödülün sahibi olmuştur. Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakteri ile hafızalara kazınan ünlü isim, son olarak Son Yaz dizisinde Yağmur karakterini canlandırmıştı. Hafsanur Sancaktutan'ın son projesi Disney Plus ekranlarında yayınlanan Dünyayla Benim Aramda adlı dizi olmuştur. Bu projede başrolleri Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy ile paylaşmıştır.
HAFSANUR SANCAKTUTAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Hafsanur Sancaktutan'ın rol aldığı diziler şu şekildedir;
- Dünyayla Benim Aramda / 2022
- Son Yaz / Yağmur / 2020
- Aşk Ağlatır / Ada Meryem / 2019
- Gülperi / Fidan / 2018
HAFSANUR SANCAKTUTAN SEVGİLİSİ KİM?
Hafsanur Sancaktutan bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Deniz Can Aktaş ile bir ilişki içerisindedir. Çift sık sık romantik fotoğraflarını sosyal medya üzerinden sevenleri ile paylaşıyor.
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