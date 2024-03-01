Hafta sonu önerileri: Yüksek IMDb puanlı gerçek hayattan ilham alan 10 film

6. ZODYAK (ZODIAC)

1970'lerde San Francisco'yu dehşete düşüren bir dizi cinayete ve Robert Graysmith'in yazdığı kitaba dayanan bir filmdir. 2007 yapımı bu filmde bir karikatürist, Kaliforniya'da cinayet işleyen katilin izini sürmeyi takıntı haline getiren amatör bir dedektife dönüşür. Yönetmenliğini David Fincher'ın yaptığı 2 saat 37 dakikalık filmin başrolünde Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. ve Mark Ruffalo gibi isimler yer alır.

IMDb puanı: 7.7/10