Hafta sonunda eğlenceden uzak durduk

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerimizin Esed rejiminin hava saldırısında şehit edilmesi Türkiye'yi yasa boğdu.

34 askerimizin şehit edilmesinin ardından birçok eğlence faaliyeti ya iptal edildi ya da ileri bir tarihe ertelendi.

Şehitlerimizin acısı sinema salonlarına da yansıdı. İzleyici sayısında bir önceki hafta sonuna oranla büyük düşüş yasandı.

* 28 Şubat - 1 Mart arasında 10 yeni film gösterime girdi.

* Toplam 40 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda toplam izleyici sayısı 684.467 olurken toplam hasılat 12.626.932 ₺ olarak gerçekleşti.

* Bir önceki hafta sonuna oranla toplam izleyici sayısında % 29, toplam hasılatta ise % 27.6 azalma gerçekleşti.

* Hafta sonunda 205.810 kişiyle en çok 'Bayi Toplantısı' için bilet kesildi.

* Hafta sonunda en az izlenen filmler ise 19'ar kişiyle 'Tavşan Jojo' ile 'Mühr- ü Cin' oldu.

BAYİ TOPLANTISI (2. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 205.810

Hafta Sonu Hasılat: 3.386.270 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 725.089

Toplam Hasılat: 13.241.950 ₺

ELTİLERİN SAVAŞI (5. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 172.044

Hafta Sonu Hasılat: 3.169.659 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 3.324.853

Toplam Hasılat: 58.276.456 ₺

KAPTAN PENGU VE ARKADAŞLARI: MANDALİNA'NIN GÜNLÜĞÜ (AÇILIŞ)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 95.235

Hafta Sonu Hasılat: 1.670.316 ₺



KİRPİ SONİC (3. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 38.926

Hafta Sonu Hasılat: 701.198 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 277.472

Toplam Hasılat: 4.975.100 ₺

GÖRÜNMEZ ADAM (AÇILIŞ)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 37.081

Hafta Sonu Hasılat: 764.771 ₺

