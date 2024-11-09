Haftaya damgasını vuran paylaşımlar...

Hemen hemen her adımımızı sosyal medyadan gözler önüne serdiğimiz paylaşımlar, kısa sürede binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşıyor. Bu noktada bizler kadar özellikle ciddi etkileşimler alan ünlülerin paylaşımlarını süzgeçten geçirmesi ise oldukça önemli. Çünkü sosyal medyanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da var.

Bu durumda hepsini kapsamasa da bazı ünlülerin mutlulukları, hayatlarında yaşadığı sorunları ve sitem dolu paylaşımları ise gündem oluyor.

Bu haftanın olay paylaşımı ise; MAURO ICARDI - WANDA NARA MİSİLLEME AYRILIK Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara arasında misilleme devam ediyor. Her ne kadar dıraşırdan bakıldığında yüzükler atılmış ve herkes kendi yolunda gibi görünse de missilleme aşamaları şu şekilde; Mauro Icardi, Arjantin'de yaşayan Wanda Nara'nın kendisini Rapçi L- Gante ile aldatmasının ardından antrenmanlarda bile çıkarmadığı alyansını attı. Wanda Nara, bunun üzerine sosyal medyadan açtığı canlı yayında sevgilisi L - Gante ile öpüştü.

Wanda Nara, 'Türkiye' başlığını attığı ayrılık açıklamasında: Cinsiyetçi kültür, kendim ve kızlarım için istediklerimin çok uzağında. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Hayranların idolleriyle gerçekten gurur duyup duymamaları için tüm tarafları ve durumları bilmeleri gerekiyor. Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptirler. Daha mutlu olmadığımda ayrılırım. Kimsenin dış görünüşü beni ilgilendirmiyor. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam. Mutlu olduğum sürece, bu durum sona erdiğinde yoluma devam etmek en samimi şey gibi görünüyor. Çocuklarım için endişelenmeyin. Eğer benim olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birliği sürdürmek için sadakatsizlik durumlarını sürdürmek veya gizlemek en azından benim için daha sağlıklı değil. Her zaman mutluluğumu aramaya gideceğim.

REKLAM Wanda Nara’nın sevgilisi L- Gante ile canlı yayında öpüşmesinden bir gün sonra Mauro Icardi, 1 Haziran 2022'deki Kenya gezisi sırasında bir zürafayı öperken çekildiği fotoğrafı yeniden paylaşarak boşanma aşamasındaki Wanda Nara'ya göndermede bulundu. Ancak tüm bunların ardından Wanda Nara, Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabını takipten çıksa da eşiyle olan anılarını temsil eden fotoğrafları silmedi. Her ne kadar ayrılık açıklamasında Icardi ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının masraflarını tek başına üstlendiğini vurgulayıp, "Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum" dese de ünlü futbolcu ile Türkiye'de çektirdiği fotoğraflarını sosyal medyada tutmaya devam ediyor.

Wanda Nara'nın, Mauro Icardi ile ilgili ayrılık açıklamasında bahsi geçen evcil hayvanları ile fotoğraflarını kaldırmaması da dikkatlerden kaçmadı. REKLAM Wanda Nara ve Mauro Icardi, Türkiye'deki birliktelikleri süresince çocukları için birkaç kedi sahiplenmişti. Nara'nın açıklamasından anlaşılan o ki Icardi, o kedileri vermiyor. MOR VE ÖTESİ 71 MİLYON TL İDDİALARINA YANIT Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği Mor ve Ötesi konseri için toplamda; 71 milyon 520 bin TL bütçe ayırdığı ileri sürülmüştü.

Mor ve Ötesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "Asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz" dedi. Morve Ötesi'nin açıklaması şöyle: 19 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, Atatürk Orman Çiftliği’nde katıldığımız konserle ilgili son iki günde hakkımızda ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim 'aldığımıza' dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir. Bu gerçek dışı 'duyum'a doğal olarak şüpheyle yaklaşan kamuoyuna ve sağduyulu dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sayın Mansur Yavaş’ın veya Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz.

REKLAM Kuruluşumuzdan bugüne geçen 28 yılda kamu kaynaklarına dair herhangi bir israfın öznesi olmamaya büyük özen gösterdik. Öyle de devam edeceğiz. Hakkımızdaki 'mor ve ötesi balina avlamış, ada satın almış, dünyayı kontrol eden 3 aileden biriymiş' gibi söylencelere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyururuz. GÜLÇİN ERGÜL ACIMASIZ YORUMLARA YANIT Gülçin Ergül, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya'da sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı, sahnedeki anlarını sosyal medya sayfasında paylaştı. Gülçin Ergül'ün performansından çok görüntüsü konuşuldu.

Gülçin Ergül, kilo aldığına yönelik gelen eleştirilere cevap verip, acımasız yorumlara da sitem etti. Şarkıcı; "Evet uzun yoğun tempolu çekimler, zatürre derken spor yapamıyorum. Kilo aldım ama bence en çok da kortizon yüzünden. Acımasız yorumlarınız bir gün bumerang olup sizi de vurur, içim rahat. Ben de kısa zaman önce ve yıllarca inceydim. Ne olacağını bilemezsiniz. Ben yine kilo veririm siz merak etmeyin. Ha bir de göbeğimin bir kısmı diyaframım. Güzel şarkı söylemeye yarıyor" açıklamasında bulundu. REKLAM BURAK ÖZÇİVİT

DOLANDIRILMA İDDİALARINA YANIT Burak Özçivit'in, menajerlik ekibinde çalışan bir kişi tarafından 10 milyon dolar dolandırıldığı iddia edildi. Aynı iddiada ünlü oyuncunun, haksız kazanç elde eden çalışanın işine son verdiği de ileri sürüldü. Burak Özçivit bu iddiayı yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu; "Bugün iddia adı altında çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. Yalan yanlış haber yerine daha dikkatli haber yapın lütfen" dedi. DENİZ AKKAYA RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ Mİ?

Emekli manken Deniz Akkaya, mayısta yaptığı bir açıklamayla Efe Önbilgin'den olan kızı Ayşe Özbilgin tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürdü. Bu olayın ardından devlet korumasına alınan Ayşe Özbilgin, ifadesinde annesinin termosla kendisine vurduğunu belirtmiş, bunun üzerine Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlattı. REKLAM Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre; Efe Önbilgin, Deniz Akkaya'nın bipolar hastası olduğunu ve çevresi için tehdit oluşturduğunu öne sürerek vesayet davası da açtı. İddiaya göre; Akkaya, yasaklı madde kullanıyor. Bunun sonucunda da mal varlığını kötü yönetiyor ve korunmaya muhtaç biri.

Efe Önbilgin ve Deniz Akkaya Yaşanan bu gelişmelerin ardından Deniz Akkaya, bu iddialara yanıt verdi: Kızımın velayet davasını biliyorsunuz bir değil, iki değil üç kere kazanmış bir anne olarak, sonuncusunda kantarın topuzunu iyice kaçıran bu ekip velayeti aldığını iddia etti. Hayır, bu yalan. Velayet bana verildi. Resmi evraklarla ispatlıdır. 16 senedir ödenmeyen nafakalar nedeniyle hesaplarına tedbir konan kişi babadır, ben değilim. Keza 16 senedir bir fiil kızıma tek başıma baktım zaten, herkes biliyor. Tekrar ediyorum resmi evraklarla mahkemenin aldığı karar ortadadır.

Bugün olduğu gibi çarşaf çarşaf uyuşturucu iddiası ortaya atıp yine haber yaptırdılar ama işin gerçeği, biz babanın ileri seviye alkolik olduğunu ispatladığımız için adli tıp kendisini beklemekte ve kendisi adli tıpa gitmemek için kaçmaktadır. Bunun yalanı olmaz, araştırabilir ve bulabilirsiniz. Tekrar ediyorum bizim elimizde alınmış karar var. Fakat biz gizlilik kararına uyduğumuz için evrak dağıtmayız. REKLAM Yani kısaca; ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatarak alkol tedavisi olması gereken kişi babadır . Bizler olayın üzerinde gizlilik olduğu için bu ahlaksızlar gibi etrafa evrak saçmayız, biz hukukun yolundan ayrılmayız.

Baba alkol tedavisi için hastaneye yatacak, mesela bu ayrıntıyı hiçbir haber bülteninde görmedik. Keza biz de servis etmedik bunlar gibi... Geçen günlerde benimle ilgili hapis kararı çıkarttığını iddia etti karşı tarafın usulsüz işlere imza atan avukatı... Gelin görün ki benim elime ulaşmış bir mahkeme evrakı yok. Kendi kendilerine mahkeme yapmışlar karar vermişler. Öyle şey olur mu arkadaşlar? İtiraz ettik, itirazımız kabul gördü. MEHMET ESEN - ARZU YANARDAĞ 4 AYLIK AŞK BİTTİ Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ'ın 20 yıllık arkadaşlıkları geçtiğimiz ağustos ayında aşka dönüşmüştü. Ancak çiftin bu birlikteliği uzun soluklu olmadı. Arzu Yanardağ, ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptı.

REKLAM Geçtiğimiz günlerde katıldığı galada basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Arzu Yanardağ; "Evlilik insan doğasına aykırı" demişti. Oyuncu; "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna ise "Evet, bence burada evli olanlar vardır, daha iyi bilir" şeklinde cevap vermişti. Arzu Yanardağ'ın bu sözlerinden kısa bir süre sonra sevgilisi Mehmet Esen ile yollarını ayırması dikkat çekti. FAHRİYE EVCEN TEPKİ ÇEKEN SOKAK DEFİLESİ Zaman zaman çocuklarıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Fahriye Evcen, Instagram hesabına yeni fotoğraflar yükledi.

Eşi Burak Özçivit ile Fransa'nın Strasbourg kentine giden Fahriye Evcen, aynı kombiniyle 20 pozunu yayımladı. Fahriye Evcen'in bazı takipçileri, ünlü oyuncunun gösteriş yaptığını belirtirken bazı takipçileri; "Üzerindeki kürk inşallah gerçek değildir" yorumunda bulundu. Bazı takipçileri ise "Bu kadar çok paylaşımda bulunduğuna göre, herhalde ilk kez yurt dışına çıkıyor" şeklinde Fahriye Evcen'i ti'ye aldı. KIVANÇ TATLITUĞ BAHÇESİNE TİLKİ GİRDİ Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabında ilginç bir paylaşımda bulunarak takipçilerine doğayla iç içe bir anını sundu.