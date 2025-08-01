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        Hailey Bieber ikinci çocuk için hazır

        Eşi Justin Bieber ile geçtiğimiz yıl ilk çocukları Jack Blues'u kucaklarına alan Hailey Bieber, ikinci çocuk için hazır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 15:54 Güncelleme: 01.08.2025 - 15:58
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        İkinci çocuk için hazır
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        Model Hailey Bieber, 2018'de şarkıcı Justin Bieber ile evlenen, geçtiğimiz yıl ağustos ayında ise Jack Blues'u kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

        Justin Bieber ile geçtiğimiz yıl ilk çocukları Jack Blues'u kucaklarına alan Hailey Bieber'ın ikinci çocuk için hazır olduğu iddia edildi.

        Ancak ünlü modelin ikinci çocuk için eşi ile göz önünden bir süre uzaklaşmaları gerektiğini düşündüğü ileri sürüldü.

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        Hailey Bieber, daha önce verdiği bir röportajda, oğulları Jack Blues'un doğumunun oldukça zorlu geçtiğini; 18 saat epiduralsiz doğum yaptığını ve ardından ciddi bir kanama yaşadığını söylemişti. Bieber, bunun sonucunda ikinci çocuğu farklı bir doğum yöntemi ile dünyaya getirmek istediğini açıklamıştı.

        Çifte yakın bir kaynak da "Justin de ikinci çocuk fikrine sıcak bakıyor. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında şu anda dağınık gibi görünse de, aslında oldukça sakin biri ve babalığı çok seviyor" ifadelerini kullandı.

        Bieber'lar 2024'te çocuklarını kucaklarına aldıklarında, Justin'in Hailey'nin hamile olduğunu öğrendiği günün "Şimdiye kadarki en iyi gün" olduğunu söylemişti.

        "Justin zaten harika bir baba" diyen Hailey Bieber da duygularını "Oğlumu dünyaya getirmek hayatımın tamamını değiştirdi" sözleriyle ifade etmişti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hailey Bieber
        #Justin Bieber
        #Jack Blues Bieber
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