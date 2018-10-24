Defilede “Street” ve “Glamour” olmak üzere iki koleksiyon iki ayrı bölümde sunuldu.
İlk bölüm siyah, ikinci bölüm ise kırmızı koleksiyondan oluşan koleksiyonla paralel iki ayrı dekor kullanıldı.
İlk bölümde podyum sokağa dönüştürülürken, simsiyah renklerle dekor edildi ikinci bölümde ise podyum kırmızı renklerle hazırlanan özel olarak tasarlanan mobilyalar ile saray ihtişamı yansıtıldı.
İlk bölümde sokak kültürünü yansıtan özel koleksiyonda saç makyajlarla modeller homeless tarzında podyuma çıktı.
Ünlü oyuncu Serenay Aktaş’ta defilenin Street koleksiyonunda homeless tarzıyla büyük beğeni topladı.
Street koleksiyonu tanıtımı bittikten sonra dev döner podyumla saraya dönen podyumda kırmızı renk kullanılan tasarımlarla "Gloumer" koleksiyonunun tanıtımının başlangıcını, kırmızılar içinde Kraliçe Marie Antoinette olan Çağla Şıkel yaptı.
Saray bölümü ihtişamına yakışır saç makyajlarıyla modeller saraylı olarak podyuma çıktı.
Başta Çağla Şikel, Ebru Ürün, Sema Şimşek, Özge Ulusoy, Yeliz Öney ve Oyuncu Serenay Aktaş olmak üzere 60 model ile sunulan koleksiyondaki kıyafetler 10 milyon dolarlık mücevherler ile tamamlandı.
Defilede Bennu Gerede'nin 3 oğlu Daren Gerede Erkaya, Dilan Gerede Erkaya, Miro Gerede Erkaya ilgi çekerken, protez bacağıyla podyuma çıkan model Muhammed Eymen Şahin modanın engel tanımadığını gösterdi.
Hakan Akkaya’nın bu anlamlı davranışı ve duyarlı hareketi ise herkes tarafından alkışlandı. Bu özel defilenin koreografı Uğurhan Akdeniz tarafından yapılırken, Styling çalışmalarını Anıl Can tarafından yapıldı.
Makyajlar Rıfat Yüzüak tarafından yapıldı. Saç tasarımlar ise Hakan Köse ve ekibi tarafından yapıldı.
600 davetlinin yer aldığı defileye sanat ve cemiyet hayatından; Aslışah Alkoçlar ve Sevgilisi Altuğ Leblebici, Bennu Gerede, Cihanna, Çağla Gürsoy, Demet Şener, Feryal Gülman, Gizem Özdilli, Hazal Akkaya Özkan, Ivana Sert, İrem Derici, Merve Oflaz, Tuğba Özerk, Nur Yerlitaş, Yıldırım Mayruk gibi isimler katılım gösterdi.
Defile bitiminde ünlü modacı Hakan Akkaya, podyuma çıktığında, defile bitimini beklemeyen Nur Yerlitaş podyuma atlayarak, Akkaya’nın boynuna sarıldı.
Defile öncesi konuklar mekânda welcome-kokteyl ile karşılanarak, defile ardından ise After Party ile organizasyona devam etti. Hakan Akkaya alana TIR ile girdi. Modeller kabin arkasında eğlenceye devam etti.
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