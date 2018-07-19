Modacı Hakan Akkaya, iş ortaklığı kuracağı vaadi ile parasını aldığı iddia edilen O.G. tarafından icraya verildi. O.G., Akkaya'nın banka hesabına 56 bin lira para gönderdi. Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, iş ortaklığının gerçekleşmemesi üzerine paranın 16 bin lirası iade edilirken, kalan 40 bin liranın beş aya bölünerek eşit miktarlarda ödenmesi koşuluyla taraflar arasında anlaşmaya varıldı. Ancak Akkaya, anlaşmaya uymayıp 37 bin lirayı ödemekten vazgeçince, O.G. parasını tahsil edebilmek için icra takibi başlattı.

'BORCUM YOK' DEDİ

İcra takibine itiraz eden Akkaya, O.G. ile iş ortaklığı planının olmadığını iddia ederek alınan paranın delil olarak gösterilmesine itiraz etti. Ünlü modacı, tekstil atölyeleri olduğunu, O.G'nin ise inşaat sektöründe bulunması nedeniyle kendisiyle herhangi iş ortaklığı kurmasının mümkün olmadığını savundu. Yargıtay tarafından bozulan davaya tekrar itiraz eden O.G., Asliye Hukuk Mahkemesi'ne giderek itirazın iptali davası açtı.

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