Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, ünlü modacı Hakan Akkaya'nın şoförü Yunus Emre Öztürk, maaşını alamadığı gerekçesiyle Akkaya hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Yaşadığı mağduriyeti anlatan Öztürk, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz Ağustos ayında şoför olarak işe başladım. Seyrantepe'de bulunan ofisinde kendisi ile görüştüğümde, bana bugüne kadarki tüm şoförlerin aptal olduğunu söyledi. Bu görüşmede; 3 bin 500 lira maaş, 500 lira aracın yakıtı, yemek ve maaş üzerinden sigorta girişi yapılması şartıyla anlaşma sağladık."
Ünlü modacının gündüzleri uyuyarak, geceleri ise gezerek yaşadığını belirten mağdur şoför, iddialarına şöyle devam etti:
"İşe başladığım günden itibaren Akkaya'nın şoförlüğünü gece boyunca yaptım. Ancak kendisi, saat 10'dan itibaren hazırda beklemem yönünde talimat verdi. Her gün saat 10'da evine gidiyordum ve uyanmasını bekliyordum. Yine bir gün beklerken 24 kez telefonunu aradım. Bana ulaştığında sadece 'Gidebilirsin' dedi."
Alamadığı parası için defalarca Akkaya'yı arayan Öztürk, telefonlarının engellendiğini belirterek iddialarına devam etti:
"Hakan Akkaya'ya, nezaket kurallarına aykırı davranışlar sergilediği için yanında çalışmak istemediğimi belirterek istifa ettiğimi söyledim. Aradan 70 gün geçtikten sonra, içeride kalan paramı vermesini belirttim. Olumlu yanıt almama rağmen aradan 90 gün geçti ama hâlâ paramı vermedi. Asistanına 'Bana vereceği parayı Londra'da mı yiyor?' diye de sordum"
1 AYDA 4 ŞOFÖR DEĞİŞTİRMİŞ
Hakan Akkaya'nın uyku düzeninin farklı olmasından dolayı bir ayda dört şoförün istifa ettiğini belirten Yunus Emre Öztürk, "Benden önceki arkadaşın da sigorta girişini yapmadan çalıştırıp maaşını iki ay sonra ödemiş" dedi.
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