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"İşe başladığım günden itibaren Akkaya'nın şoförlüğünü gece boyunca yaptım. Ancak kendisi, saat 10'dan itibaren hazırda beklemem yönünde talimat verdi. Her gün saat 10'da evine gidiyordum ve uyanmasını bekliyordum. Yine bir gün beklerken 24 kez telefonunu aradım. Bana ulaştığında sadece 'Gidebilirsin' dedi."