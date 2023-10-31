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        Haberler Magazin Hakan Peker: Safranbolu’ya dokunmak için belediye başkan adayı oldum - Magazin haberleri

        Hakan Peker: Safranbolu’ya dokunmak için belediye başkan adayı oldum

        İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı olan şarkıcı Hakan Peker, ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Peker, "Safranbolu'ya dokunmak için belediye başkan adayı oldum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 18:50 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:51
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        "Safranbolu'ya dokunmak için aday oldum"
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        İYİ Parti Karabük İl Başkanlığınca organize edilen buluşmada konuşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Hakan Peker'in adaylığının hayırlı olması temennisinde bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Peker de Karabüklü olduğunu ve çocukluğunun bu yörede geçtiğini belirterek, kişiliğinin turizm, kültür ve sanatla bağdaşması dolayısıyla kente dokunmak için belediye başkanı olmak istediğini anlattı.

        "Safranbolu'da bugüne kadar çok güzel şeyler olmuş ama bana göre hak ettiği yere gelememiştir" diyen Peker, belediye başkanı olma kaygısı taşımadığı için çok rahat olduğunu ve kendisini evinde hissettiğini dile getirdi.

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        Peker, belediye başkanı seçildiği takdirde, çalışma arkadaşlarıyla Safranbolu'yu en güzel ve kaliteli seviyeye getireceklerini kaydetti.

        Programa, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Orkun Kanber, il ve ilçe teşkilatlarının üyeleri de katıldı.

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        #Hakan Peker
        #safranbolu
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