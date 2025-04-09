Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hakan Sabancı'dan Hande Erçel açıklaması: Ayrılık yok - Magazin haberleri

        Hakan Sabancı'dan Hande Erçel açıklaması: Ayrılık yok

        Hakan Sabancı, Etiler'de objektiflere yansıdı. Hande Erçel ile ilişkisinin, yanlış bilinenin aksine devam ettiğini belirten Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı'nın evlilik dışı doğan oğlu Uzay hakkında ise yorum yapmaktan kaçındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 22:31 Güncelleme: 09.04.2025 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yanlış biliniyor"
        ABONE OL

        Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, iş insanı Hakan Sabancı Etiler'de görüntülendi. Oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan Sabancı, ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara net bir yanıt vererek; "Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor" dedi.

        Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın aile tarafından kabul edilip edilmediği sorusuna ise cevap vermedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hakan Sabancı
        #Hacı sabancı
        #Hande Erçel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Erzurum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Erzurum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak