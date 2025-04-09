Hakan Sabancı'dan Hande Erçel açıklaması: Ayrılık yok

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, iş insanı Hakan Sabancı Etiler'de görüntülendi. Oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan Sabancı, ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara net bir yanıt vererek; "Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor" dedi.

Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın aile tarafından kabul edilip edilmediği sorusuna ise cevap vermedi.