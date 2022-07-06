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Hakkari'de askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu

Hakkari'de askeri araç, gerçekleştirilen intikal sırasında devrildi. Kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Yusuf Gürler (20), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu

Hakkari'de askeri araç devrildi: 1 şehit
Hakkari'de askeri araç devrildi: 1 şehit
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Hakkari'nin Derecik bölgesinde askeri araç devrildi. Gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler (20) şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Derecik bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler'in hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, hastanede tedavisine başlanan Gürler'in tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu duyurularak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Er Yusuf Gürler için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." notuyla yayımlanan mesajda, şehit Gürler'in fotoğrafına da yer verildi.

ŞEHİDİN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTIRILDI

Şehidin Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi 23. Sokak'taki baba evine acı haberi ilçe kaymakamı, belediye başkanı, emniyet müdürü ile askeri yetkililer ulaştırdı.

Eve giden yetkililer, hayvancılık ile uğraşan baba Mehmet Ali Gürler ile anneye şehit haberini verdi. Haberi duyan şehidin yakınları fenalık geçirdi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. İHA'nın haberine göre; ailenin 6 çocuğundan biri olan şehit Gürler’in bekar olduğu öğrenildi.

* Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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