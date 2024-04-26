Hakkari'de dronla trafik denetimi yapıldı

Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan 31 sürücüye 24 bin 654 lira cezai işlem uygulandı.

Bu kapsamda Hakkari-Van kara yolu ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Tekser mevkisinde, dronla denetim yapan ekipler, sürücüleri de uyardı.

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