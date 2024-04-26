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        Hakkari'de dronla trafik denetimi yapıldı

        Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dronla trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 10:19 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:58
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        Hakkari'de dronla trafik denetimi yapıldı
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        Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dronla trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kazaları önlemek ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Hakkari-Van kara yolu ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Tekser mevkisinde, dronla denetim yapan ekipler, sürücüleri de uyardı.

        Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan 31 sürücüye 24 bin 654 lira cezai işlem uygulandı.

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