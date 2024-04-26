Köprüden geçerken dereye düşüp kayboldu

Olay, sabah saatlerinde kent merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Karşıyaka ile Gazi mahalleleri arasında bulunan Pirudan mevkisinde meydana geldi. Köprüyü kullanarak Gazi Mahallesi'nden Karşıyaka Mahallesi'ne gitmek isteyen Keskin, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 20 metreden Katramas Deresi'ne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bahar ayları ile birlikte debisi yükselen Katramas Deresi'nde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

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