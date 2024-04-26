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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Galatasaray Haberleri

        Adana Demirspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Adana Demirspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oluyor. Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor. Adana Demirspor - Galatasaray mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.04.2024 - 18:51 Güncelleme: 26.04.2024 - 20:16
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        STAT: Yeni Adana Stadı

        HAKEM: Bahattin Şimşek

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oluyor.

        ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammedi, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Yusuf Barasi, Balotelli

        TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

        GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

        TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

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        Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor.

        Trendyol Süper Lig'deki son 14 maçını kazanarak, geçen sezon ekim 2022-mart 2023 arasında kırdığı lig rekorunu egale eden Galatasaray, lig tarihinde üst üste 15 galibiyet alan ilk takım olmak için sahaya çıkıyor. Bu sezon gösterdiği performansla adını kulüp tarihine altın harflerle yazdıran teknik direktör Okan Buruk, kritik virajı dönerek Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertlilerle olan puan farkını arttırmak için tüm planlarını hazırlamış durumda.

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        Deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Galatasaray, bu sezon rakiplerine konuk olduğu 16 maçta 39 puan topladı.

        Deplasmandaki performansına nazaran evinde daha güçlü bir profil çizen Adana temsilcisi, rakiplerini konuk ettiği 16 maçta 31 puan topladı.

        Geçtiğimiz hafta Samsun deplasmanından bir puanla dönen Hikmet Karaman'ın öğrencileri, zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak 8 puan üstünde yer aldığı düşme hattından hızla uzaklaşmayı hedefliyor.

        40. RANDEVU

        Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya geliyor.

        İki takım arasında 2 Ekim 1960'ta Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 39 müsabakada Galatasaray 21, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

        Galatasaray'ın attığı 64 gole karşılık Adana Demirspor 32 gol buldu.

        ADANA'DAKİ MAÇLAR

        İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor.

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        Adana'da yapılan 19 lig maçında ev sahibi ekip 7, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 7 karşılaşmada ise birbirine üstünlük kuramadı.

        Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 15 gol atarken, Adana Demirspor 16 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 19 maçın 13'ünde gol atamadı.

        EN FARKLI SKORLAR

        İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.

        Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.

        Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lık skorla aldı.

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