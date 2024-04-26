Adana Demirspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

STAT: Yeni Adana Stadı

HAKEM: Bahattin Şimşek

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oluyor.

ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammedi, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Yusuf Barasi, Balotelli

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'deki son 14 maçını kazanarak, geçen sezon ekim 2022-mart 2023 arasında kırdığı lig rekorunu egale eden Galatasaray, lig tarihinde üst üste 15 galibiyet alan ilk takım olmak için sahaya çıkıyor. Bu sezon gösterdiği performansla adını kulüp tarihine altın harflerle yazdıran teknik direktör Okan Buruk, kritik virajı dönerek Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertlilerle olan puan farkını arttırmak için tüm planlarını hazırlamış durumda.