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Taşan dere suları Derecik karayolunu kapattı
24 Mart 2021 Çarşamba, 11:00 İHA

Taşan dere suları Derecik karayolunu kapattı
Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan; yollar kapandı/ Ek fotoğraflar
24 Mart 2021 Çarşamba, 12:00 DHA

Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan; yollar kapandı/ Ek fotoğraflar
Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan; yollar kapandı
24 Mart 2021 Çarşamba, 11:00 DHA

Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan; yollar kapandı
Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı
24 Mart 2021 Çarşamba, 10:00 İHA

Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı
Hakkari Belediyesinin kurslarına büyük ilgi
24 Mart 2021 Çarşamba, 10:00 İHA

Hakkari Belediyesinin kurslarına büyük ilgi
Yüksekova çiğdemlerle renklendi Karlı dağların arasında çiçek açan çiğdemler mest etti
24 Mart 2021 Çarşamba, 10:00 İHA

Yüksekova çiğdemlerle renklendi Karlı dağların arasında çiçek açan çiğdemler mest etti
Hakkari’de ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul’ projesi
23 Mart 2021 Salı, 19:00 İHA

Hakkari’de ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul’ projesi
Hakkari’de 21 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi
23 Mart 2021 Salı, 18:00 İHA

Hakkari’de 21 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi
Derecik’te nergis çiçeği güzelliği
23 Mart 2021 Salı, 14:00 İHA

Derecik’te nergis çiçeği güzelliği
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Hakkari'de “Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor” programı
23 Mart 2021 Salı, 11:00 İHA

Hakkari'de “Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor” programı
Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı
23 Mart 2021 Salı, 10:00 İHA

Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı
Yüksekova’da dağ keçileri görüntülendi
23 Mart 2021 Salı, 10:00 İHA

Yüksekova’da dağ keçileri görüntülendi
Belediye başkanlarından Diyarbakır annelerine ziyaret
22 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 İHA

Belediye başkanlarından Diyarbakır annelerine ziyaret
Hakkarili Aycan milli takım kampına davet edildi
22 Mart 2021 Pazartesi, 11:00 İHA

Hakkarili Aycan milli takım kampına davet edildi
Yüksekova’da gerginlik
21 Mart 2021 Pazar, 18:00 İHA

Yüksekova’da gerginlik
Hakkari'de nevruz kutlandı
21 Mart 2021 Pazar, 19:00 DHA

Hakkari'de nevruz kutlandı
Hakkari’de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
21 Mart 2021 Pazar, 16:00 İHA

Hakkari’de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari’de bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
21 Mart 2021 Pazar, 15:00 İHA

Hakkari’de bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
Hakkari'de nevruz coşkusu Vali Akbıyık nevruz ateşini yaktı
21 Mart 2021 Pazar, 13:00 İHA

Hakkari'de nevruz coşkusu Vali Akbıyık nevruz ateşini yaktı
Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı
21 Mart 2021 Pazar, 13:00 DHA

Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı
Binlerce sığırcık merkeze akın etti
21 Mart 2021 Pazar, 10:00 İHA

Binlerce sığırcık merkeze akın etti
Yüksekova'da 426 litre asetik anhidrit ve 9 kilo patlayıcı madde ele geçirildi
20 Mart 2021 Cumartesi, 19:00 İHA

Yüksekova'da 426 litre asetik anhidrit ve 9 kilo patlayıcı madde ele geçirildi
Yüksekova'da, yiyecek arayan dağ keçisi sürüsü kamerada
20 Mart 2021 Cumartesi, 13:00 DHA

Yüksekova'da, yiyecek arayan dağ keçisi sürüsü kamerada
"Seslerin Rengi Projesi" Hakkari'nin sesi oldu
20 Mart 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

"Seslerin Rengi Projesi" Hakkari'nin sesi oldu
Akkuyruksallayanlar Yüksekova'da mola verdi
20 Mart 2021 Cumartesi, 10:00 İHA

Akkuyruksallayanlar Yüksekova'da mola verdi
Hakkari polisinden öğrencilere 'Siberay’ farkındalık eğitimi
20 Mart 2021 Cumartesi, 10:00 İHA

Hakkari polisinden öğrencilere 'Siberay’ farkındalık eğitimi
Yüksekova'da narkotik köpeği 'Tipi' ile kamyonette yapılan aramada 204 kilo 'eroin' ele geçirildi
19 Mart 2021 Cuma, 22:00 DHA

Yüksekova'da narkotik köpeği 'Tipi' ile kamyonette yapılan aramada 204 kilo 'eroin' ele geçirildi
Yüksekova’da 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
19 Mart 2021 Cuma, 20:00 İHA

Yüksekova’da 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
Ordulu sağlıkçı Yüksekova’da nikâh masasına oturdu
19 Mart 2021 Cuma, 15:00 İHA

Ordulu sağlıkçı Yüksekova’da nikâh masasına oturdu
Hakkari’de korona virüs denetimi
19 Mart 2021 Cuma, 12:00 İHA

Hakkari’de korona virüs denetimi
(ÖZEL) Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig
19 Mart 2021 Cuma, 11:00 DHA

(ÖZEL) Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig
Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi, 1'inci Lig
19 Mart 2021 Cuma, 11:00 DHA

Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi, 1'inci Lig
Yüksekova’da besicilerin kış mesaisi devam ediyor
19 Mart 2021 Cuma, 10:00 İHA

Yüksekova’da besicilerin kış mesaisi devam ediyor