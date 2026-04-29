        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de derede kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

        Hakkari'de derede kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 26 Nisan'da dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Giriş: 29.04.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Hakkari'de derede kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 26 Nisan'da dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Yufkalı köyü Korgan mezrasında dengesini kaybederek düştüğü derede kaybolan Osman Taş'ın bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, belediye ve Şemdinli Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına 4. gününde devam edildi.

        Çalışmalara, Van Emniyet Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Van İl Müdürlüğünden dalgıçlar da destek verdi.

        Yürütülen çalışmalar sonucu kaybolduğu yere yakın bir noktada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Taş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

