Hakkı Bulut: Aşağılık kompleksine giriyorum
Hakkı Bulut, 80 yaşına girmesine sayılı günler kala estetik tekliflerini reddettiğini ve konserlerine hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. Darbe döneminde yaşadığı işkenceleri ve müzikle olan bağını paylaştı. Kentsel dönüşümle ilgili endişelerini de dile getirdi
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Hakkı Bulut, Nişantaşı City's'de görüntülendi. 64 yıldır sanat dünyasında olduğunu belirten sanatçı, "Üç ay sonra 80 yaşında olacağım. Estetikle ilgili bana çok teklif geldi. Yüzümdeki çizgiler ve bedenimdeki her görüntü hüviyetimdir. Yüzümdeki en ufak bir değişiklik yaptığım zaman aşağılık kompleksine girerim. Yapanlara da iyi estetikler dilerim. Öyle mutlu oluyorlarsa, olsunlar" dedi.
Konserlerinden bahseden Bulut, "Hiç durmuyorum. Sahneler benden sorulur. Beş gün önce Viyana'da konser verdim. Almanya'da, Kıbrıs'ta, Pendik'te ve Adana'da konserlerim var. 50 sene önce nasıl okuduysam, öyleyim" diye konuştu.
"HİÇBİR SANATÇININ BENİM KADAR SEVİLDİĞİNİ SANMIYORUM"
Arabeskle ilgili konuşan Bulut, "Yeni arabesk şarkıları kalmadı. Ben oldukça arabesk devam edeceğim. Toplumun mutlu ve kanayan yaralarını anlatıyorum. Topluma örnek olmaya çalışıyorum; yaşantımla da bunu destekliyorum. Gittiğim yerlerde çok seviliyorum ve sarılıyorlar. Hiçbir sanatçının benim kadar sevildiğini sanmıyorum. Müzikten kopmuyorum, sürekli şarkı yapıyorum. 15 gün önce bir şarkı çıkardım ve bu şarkı çok dinleniyor. Fanlarım sürekli benden yeni şarkılar bekliyor" ifadelerini kullandı.
"DÜNYA REKORU BENDE"
Bulut, "Hiç pişmanlığınız oldu mu?" sorusuna, "Hiç pişmanlığım olmadı. Babam, Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanında eğitmendi ve aynı zamanda bağlama çalardı. Öğretmenlerim bana müzik derslerinde müzik yaptırırlardı. Bin 500 tane beste yaptım. Dünya rekoru bende" yanıtını verdi.
12 EYLÜL'DE İŞKENCE GÖRMÜŞ
Darbede işkence gördüğünü açıklayan şarkıcı, "Kırklareli'nde iki vatandaş şarkımı dinliyormuş. Suç işliyorsunuz diye götürmüşler. Daha sonra emniyet güçleri Unkapanı'na beni almaya geldi. O iki vatandaşı çıkarmak için Selimiye Kışlası'na gittim. Binbaşı hayranım çıktı. Celp göndermişler ama konserlerim olduğu için otelde kaldığımdan görmedim. Beni tutukladılar ve bir ay hücrede kaldım. Mahkemeye çıktım ve beraat ettim. Şarkının sözleri, 'Gençleri gömüyorlar toprağa' cümlesi suç olmuş. Mahkemede anlattım, beraat ettim. Ben beraat edince, onlar da beraat etti. Vicdanım rahat etti" şeklinde konuştu.
Kentsel dönüşümden bahseden Bulut, "Aynı apartmanda iki dairem var. Eski bina... Bu binalardan korkmaya başladım. Belediye yetkilileri gelip binayı incelediler ve 'Döneceğiz' dediler, ama bir sene geçti, aramadılar. Sonra ben aradım, 'Deprem olunca altında kalınca mı arayacaksınız?' dedim. Binamın yeniden yapılmasını isterim. Daha sonra aradılar ve iki gün içerisinde gideceğimi söylediler" açıklamasında bulundu.