Hakkı Bulut hastanelik oldu
Tokat'ta vereceği konser öncesi rahatsızlanan Hakkı Bulut, hastaneye kaldırıldı
Giriş: 25.08.2024 - 11:18 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:18
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79 yaşındaki şarkıcı Hakkı Bulut, konser vermek üzere gittiği Tokat'ta rahatsızlandı.
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Sahneye çıkma saatinde tansiyonu yükselen Hakkı Bulut, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut'un durumunun kısa sürede iyileştiği ve taburcu edildiği öğrenildi.
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