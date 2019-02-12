Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı 130 haneli ve 350 nüfuslu Sabırlı Köyü'nde, yalnız yaşayan A.O., evinin altında bulunan garajın tavanına kabloyla kendini asarak intihar etti. Garaj kapısının açık olduğunu gören komşuları, içeriye girdiklerinde yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde A.O.’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

"KEFEN PARAM HAZIR"

İHA'da yer alan habere göre Alaplı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin buldukları notta ise "Hakkınızı helal edin. Kefen param hazır. Sizlere hakkım helal olsun ve mezar tahtalarım evin altında hazır" yazdığı öğrenildi. Yaşlı adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane Morgu'na gönderildi.

KÖYDE 3 YILDA 3 İNTİHAR YAŞANDI

Öte yandan, 130 hanenin bulunduğu ve toplam 350 kişinin yaşadığı köyde son 3 yılda, 3 kişinin intihar ettiği öğrenildi. En son 2018 yılında R.B.'nin, bunalıma girerek ve intihar ettiği öğrenildi. Köyde son 3 yılda sıklıkla yaşanan intihar olaylarının nedeninin bunalım olduğu ileri sürüldü.