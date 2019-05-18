Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde dün gece saatlerinde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyon sırasında 1 komiser yardımcısı şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı.
İHA'nın haberine göre, şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin (28) Ankara Karapürçek’te bulunan evine sabah erken saatlerinde şehit ateşi düştü.
Şehidin ailesi haberi alır almaz Urfa’ya hareket etti. Evli ve iki kız babası olan şehit Komiser yardımcısı Kayadibi’nin, çocuklarının biri 4 yaşında diğeri ise 5 aylıktı. Şehit haberinin aileye verilmesiyle bina önünde taziye çadırları kurulurken, komşuları binayı Türk bayraklarıyla donattı. Ayrıca, şehidin meslektaşları taziyenin yapıldığı eve ziyarette bulundu.
“KENDİSİ ÇOK İYİ BİRİSİYDİ, KARINCAYI DAHİ İNCİTMEZDİ"
Şehit Komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin dayısı Osman Dişlikaya, “Şehidimiz yeğenim olur. Sabah saatlerinde haber aldık zaten, acımız büyük zaten kendisi de genç, iki tane çocuğu vardı biri 4 yaşında biri de 5 aylık, kendisi çok iyi birisiydi, karıncayı dahi incitmezdi” ifadelerini kullandı.
“ÜLKEMİZİN BU TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTULMASI LAZIM"
Türkiye’nin terör belasından kurtulması gerektiğini söyleyen Dişlikaya, “Vatan sağ olsun diyorum. Ülkemizin bu terör örgütünden, terör belasından kurtulması lazım. Allah, devletimizin, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Başımız sağ olsun” diye konuştu.
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