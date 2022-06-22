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Haberler Gündem 3. Sayfa Haliç Tersanesi'nde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler
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İstanbul'da Tarihi Haliç Tersanesi’nde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da Tarihi Haliç Tersanesi'nde çatıda çalışan 2 işçi, bağlı bulundukları ekipman parçasının kopması sonucu metrelerce yüksekten aşağı düştü. İşçilerden 54 yaşındaki İsak Erzi hayatını kaybederken, mesai arkadaşı Mustafa Özçelik yaralandı. Feci olayla ilgili olay yerinde inceleme yapan savcı, soruşturma başlattı

Haliç Tersanesi'nde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler
Haliç Tersanesi'nde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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İHA

İstanbul'da Tarihi Haliç Tersanesi'nde çatıdan 2 işçi aşağı düştü. İşçilerden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa Mahallesi'ndeki Tarihi Haliç Tersanesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde iş yerine gelen işçiler İsak Erzi (56) ve Mustafa Özçelik (36) çelik çatı inşaatında çalışmaya başladı. Koruyucu ekipmanlarını da giymeyi ihmal etmeyen işçilerin bağlı bulundukları çatıdaki parça koptu. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen Erzi ağır yaralanırken, Özçelik ise bacağından yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Erzi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İş arkadaşı Özçelik ise, yaralı olarak Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından İsak Erzi'nin cenazesi morga kaldırıldı.

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