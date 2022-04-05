Halis Serbest'ten 'Bergen'in yapım şirketine tazminat davası!

"Ölüm tehditleri alıyorum!" 0:00 / 0:00

DHA

Arabesk-fantezi dalında seslendirdiği eserlerle ünlenen, 1989 yılında ise boşandığı eşi Halis Serbest tarafından öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan 'Bergen' filmi, mart ayında vizyona girdi.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Tilbe Saran ve Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği film, yoğun ilgi gördü. Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde ise film gösterime girmedi.

FİLME TEDBİR KARARI İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Halis Serbest, söz konusu film gösterime girmeden önce avukatı aracılığıyla Kozan 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne "kişilik haklarına saldırı" iddiasıyla gösterimin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı alınması adına dilekçe sundu.

Filmde 'Bergen'i canlandıran oyuncu Farah Zeynep Abdullah

Mahkeme, Serbest'in talebini reddetti. Bunun üzerine Serbest, filminin vizyona girmesinin ardından aynı gerekçe ve ölüm tehditleri aldığı iddiasıyla Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne maddi-manevi tazminat davası açtı.

Filmin yapım şirketi ise dava dilekçesine itiraz ederek, filmde "kişilik haklarına saldırı" olmadığı ve davacının hayati tehlikesi olduğu iddiasının gerçekten çok uzak, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu.

"MÜVEKKİLİM ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR"

Halis Serbest'in avukatı Taylan Perver Yalnız, manevi olarak 300 ile 500 bin arasında bir tazminat talep edeceklerini, miktarın ise filmden elde edilecek gelire göre hesaplanacağını söyledi.

Filmin vizyona girmesinin ardından Serbest'in sıkıntılı süreçler yaşadığını belirten Yalnız, "Müvekkilim inanılmaz derece ölüm tehditleri alıyor. Bununla beraber sosyal medyada sürekli hakarete maruz kalıyor. Televizyona çıkıp, bu tehditleri savuranlar var. Bunlar mahkemeye rapor olarak sunulacak. Ortada kişinin rızası olmadan çekilmiş bir film ve hukukun zedelendiği bir durum vardır. Burada kadın cinayetini savunmuyoruz. Bu sadece bir filmden kaynaklı tazminat davasıdır. Ayrıca müvekkilim tazminatı kazanırsa derneklere bağışlayacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Halis Serbest

BERGEN HAKKINDA

Belgin Sarılmışer veya bilinen adıyla Bergen, 15 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya geldi. Müzik kariyerine 1982 yılında çıkardığı 'Şikayetim Var' adlı albümü ile başladı. Aynı yıl kocası tarafından yüzüne atılan kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti, daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı.

Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazen ise güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı. 1986'da yayınladığı dördüncü stüdyo albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı.

Bergen

Sanat yaşamı boyunca, 'Sen Affetsen Ben Affetmem', 'Kader Diyemezsin', 'Benim İçin Üzülme', 'Elimde Duran Fotoğrafın' ve 'Neden Dönmesin?' gibi pek çok şarkı bıraktı.

14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürülen şarkıcı, memleketi Mersin'e defnedildi.

Daha sonra pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerde şarkıları yer alan Bergen, Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca gibi pek çok sanatçı tarafından cover'landı.