İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),özel halk otobüsü sahiplerine, taşıdıkları her indirimli yolcu için, geçiş başına ortalama 85 kuruş sübvansiyon ödeyecek. Yeni destek, İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, Meclis 1. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ’ın başkanlığında tek gündem maddesiyle toplanan İBB Meclisi'nin yaklaşık 15 dakika süren toplantısında, özel halk otobüslerine yapılacak sübvansiyon teklifi görüşüldü. Özel halk otobüslerine yapılan her bir indirimli yolcu sübvansiyonu, ortalama 62.5 kuruştan 85 kuruşa çıkartan karar oy birliğiyle kabul edildi.

Sübvansiyon miktarının artırılmasıyla ilgili teklif daha önce İBB Meclisi gündemine gelmiş, İBB’nin 10 kuruş arttırılması teklifine karşı CHP grubu 20 kuruş arttırılması önerisinde bulunmuştu. Ardından Ak Parti Grubunun önerisi üzerine komisyona çekilen teklif, bu kez Meclis gündemine 22.5 kuruş artışla geldi. 30 Haziran 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak sübvansiyon miktarı oy birliğiyle kabul edildi.