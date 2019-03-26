Halka dizisi 10. son bölümü ile geçtiğimiz hafta Salı günü TRT1 ekranlarında yayınlandı. Son bölümünde; Cihangir ve Kaan, İlhan’ın yanından ayrıldılar, kendi ekiplerini oluşturdular. Artık Halka’nın içindedirler. Yeni konumlarını kullanarak geçmişlerindeki sırları çözmeye kararlıdırlar. İşte, Halka 11. yeni bölüm fragmanı...

HALKA 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihangir ve Kaan, İlhan’ın yanından ayrılmış, kendi ekiplerini oluşturmuşlardır. Artık Halka’nın içindedirler. Yeni konumlarını kullanarak geçmişlerindeki sırları çözmeye kararlıdırlar. Terzi’nin polisin elinde olması Halka için tehlike yaratır.

Cemal ve Bahar Terzi’den bir şeyler öğrenmeye çalışırken Halka da Terzi’ye ulaşmaya çalışmaktadır. Bu durum iki taraf için de tehlike yaratmaya başlar. Halka, tüm gücü ile Terzi’ye yönelmiştir. Bu durum Halka’nın eski ve yeni tüm üyelerini farklı tehlikelerle karşı karşıya bırakır.

HALKA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI