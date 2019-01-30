Halka 3. son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. TRT 1'in yeni dizisi Halka konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üstüne çekiyor. Halka 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. son bölüm özeti haberimizde.

HALKA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HALKA 3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cihangir ve Kaan hayatlarını değiştiren sırların peşinden giderken aynı isme ulaşmışlardır. İkisi için de önemli olan garson Emrah… Emrah ortadan kaybolur. Cihangir ve Kaan garsonu aramaya başlarlar. Ama Emrah’ın peşine düşen sadece Cihangir ve Kaan değildir… Halka’nın Emrah için başka planları vardır. Kaan ve Cihangir geçmişlerini öğrenmek istiyorlarsa, Emrah’a Halka’dan önce ulaşmak, risk almak ve mücadele etmek zorundadırlar. Amaçlarında ilerledikçe büyük bir tehlikeye doğru yürüdüklerinin farkında değildirler.