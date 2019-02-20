Halka 6. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Halka'nın son bölümünün ardından dizinin 7. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Halka 7. yeni bölüm fragmanı...

HALKA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HALKA 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kaan ve Cihangir Terzi’yi durdurmayı başarmışlardır ancak Terzi özgür kalmıştır. Ne yapacağı belli değildir. Cihangir ve Kaan’ın bilmedikleri bir yerde, hiç kimseden korkmayan Vekilharç, endişe ve korku içerisindedir. Halka’nın başındaki Cengiz Erkmen’in oğlu Çağatay dönmüştür, babası ile görüşmek istemektedir.

Bu durum Cengiz’i kontrol altında tutan Hümeyra için büyük bir tehlike anlamına gelmektedir. Çağatay’ın gelişi Halka içinde tüm dengeleri değiştirecek, Kaan ve Cihangir’in hayatlarını etkileyecektir.