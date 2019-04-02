Halka dizisi izleyicisine kötü haber. Halka yeni bölümünün TRT 1'in 2 Nisan yayın akışında bulunmaması üzerine, izleyiciler dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Halka neden yok? sorusunun cevabı haberimizde.

HALKA NEDEN YOK?

Halka dizisinin normalde bu akşam 12. yeni bölümünün yayınlanması gerekiyordu. Ancak TRT 1 ekranlarında bu akşam saat 20.00'da Miraç Kandili Özel programı yayınlanacak.

HALKA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Halka dizinin yeni bölümüyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin önümüzdeki hafta Salı günü yayınlanması bekleniyor.

HALKA 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay’ın Terzi’yi polisten kaçırması esnasında Cemal vurulmuştur. Kaan’ı aramakta olan Cihangir Yeşil Ev’e gelmiştir. Kaan Cemal’in hayatında endişe ederken kimliğinin açığa çıkması tehlikesi ile karşı karşıyadır. Cemal’in vurulması Bahar’ı da kahredecektir. Polis kendi içindeki köstebeği aramaya başlar.

Terzi’nin nerde ve kimin elinde olduğu bilinmemektedir. Halka, Terzi’nin peşindedir. İskender, Halka’daki gelişmelerden tedirgin olmuştur. Kendisini ve Müjde’yi korumaya çalışacaktır. Cihangir, geçmişini yavaş yavaş hatırlamaya başlar. Geçmişine dair keşfettikleri onu ve Kaan’ı yeni tehlikelerle yüz yüze getirir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 2 NİSAN

06:20 Yeşil Deniz

09:00 1'de Bugün

09:10 Seksenler

11:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

13:45 Pelin Çift İle İyi Fikir

15:35 1'de Bugün

15:45 Aileler Yarışıyor

17:40 Işığın Prensesi

19:00 Ana Haber

20:00 Miraç Kandili Özel

22:00 Payitaht "Abdülhamid"

00:45 Ev Sineması Miraç

02:40 İyilik Kulübü

03:10 Seksenler

05:15 Işığın Prensesi