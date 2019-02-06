Halka 4. son bölümü bu akşam izleyicisi ile buluştu. Hemen ardından Halka 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklindeki sorular seyircisi tarafından merak konusu oldu. Halka son bölümünde, Emrah'ın ölümü Kaan ve Cihangir'in üzerine kaldı. İskender ise, Kaan'a kafayı taktı ve Kaan ve Hümeyra için bir tehdit oluyor.

HALKA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

HALKA SON BÖLÜM NE OLDU?

İşlemedikleri Emrah cinayeti Kaan ve Cihangir’in üzerine kalmıştır. Kaan’ın başı birlikte çalıştığı polis ile derde girer. İskender, canını yakmış olan Kaan’a kafayı takar, Kaan ve Hümeyra için tehdit haline gelir. Kaan ve Cihangir hem kendilerini savunmak hem de sevdiklerini korumak zorundadırlar. Kolay olmayacaktır. Halka’nın yönetildiği kırmızı odadan çıkacak emirler herkesin kaderini belirleyecektir. Kırmızı Oda’nın koltuğunda oturan gizemli kişinin kimin dostu kimin düşmanı olduğu ortaya çıkmak üzeredir.